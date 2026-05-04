Na 80 jaar duiken beelden op van in Auschwitz vermoorde Joodse zusjes

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 19:30

Meer dan tachtig jaar lagen ze verborgen in roestige blikken: familiefilms van twee Joodse zusjes die later werden vermoord in concentratiekamp Auschwitz. Dankzij een reddingsoperatie van de Groninger Archieven konden de films worden gedigitaliseerd, waardoor Ron van Hasselt zijn nichtjes voor het eerst ziet spelen.

Jarenlang werd er binnen zijn familie gezwegen over wat zijn nichtjes van zes en negen jaar oud was aangedaan. Het is voor het eerst dat Ron van Hasselt bewegende beelden van hen ziet. Een mooi, maar ook pijnlijk moment. "Je ziet ze lachen en spelen, maar weet wat er komen gaat."

Het was geen gemakkelijke opgave voor de Groninger Archieven om de beelden op de oude, stinkende, kruimelende spoelen veilig te stellen. Maar de historische waarde was het meer dan waard. De beelden laten een andere kant van de oorlog zien, vertelt Ron. "Het zijn geen beelden van transporten, kampen en angst, maar juist van een gelukkig gezin. We zien hoe gewone mensen in gewone tijden veranderen in slachtoffers."

Dick Groenteman overleefde Auschwitz en viert nu zijn 100ste verjaardag
Rina en Maurits overleefden Auschwitz en doen hun verhaal
