Motown 65 jaar: Limburgse Marc kent sterren als Stevie Wonder dankzij Facebook-foto

In september is het precies 65 jaar geleden dat de eerste single onder het Motown-label werd uitgebracht. Het label bracht veel grote sterren voort, zoals Diana Ross, Michael Jackson en Stevie Wonder. Marc Janssen uit het Limburgse Stein is groot fan en bezit vrijwel elk album dat is uitgebracht. Zijn verzameling bracht hem ontmoetingen met vele iconen, waaronder de oprichter van Motown: Berry Gordy.

"Ik geniet echt van de dingen die ik meemaak en ik vind het leuk dat ik het op z'n tijd kan delen", begint Marc zijn verhaal aan Hart van Nederland. Hij weet nog goed dat hij in 2010, ter ere van het 25-jarig bestaan van de Platenbeurs in Utrecht, zijn complete verzameling Motown-lp's ophing. De foto's van het kunstwerk gingen al snel rond op Facebook.

Marc kreeg veel positieve reacties, zo ook van mensen die wel heel dichtbij het wereldberoemde Motown-label stonden. "Ik kreeg een berichtje van Sherry Gordy, de dochter van Motown-oprichter Berry Gordy. "Berry likes it, when do you come?", luidde het bericht. Marc twijfelde geen moment en besloot op het vliegtuig naar Amerika te stappen.

De collectie lp's van Marc Janssen. Beeld: Marc Janssen.

Inmiddels heeft Marc de Motown-oprichter zo'n 10 tot 15 keer ontmoet. "De man is een charmeur, als je er met je vrouw naartoe gaat, keer je alleen terug", zegt hij lachend.

En omdat Marc zelf ook in de muziekwereld werkt, is Berry niet de enige persoon die hij heeft ontmoet in het wereldje. "Stevie Wonder, Prince, Diana Ross: het zijn allemaal mensen die de muziek hebben uitgevonden, en die ik heb mogen ontmoeten."

Ik gooi simpelweg steentjes in het water waarvan de rimpels zich op een gekke manier ontplooien. Marc Janssen

Hoewel een simpele foto op Facebook leidde tot toegang tot de Motown-familie, blijft het gek voor de Limburger. "Ik werd bijvoorbeeld uitgenodigd bij The Grammy's, ik zat op de tweede rij, en dan word je geknuffeld door mensen die je idool zijn", aldus Marc.

"Motown is een klein label, maar over de hele wereld bekend", concludeert Marc. "Ik ben me ervan bewust dat ik uit een klein, Limburgs dorp kom, en simpelweg steentjes in het water gooi waarvan de rimpels zich op een gekke manier ontplooien." Hij heeft nog wel een doel voor ogen. "Ik heb Hazel Gordy, één van de dochters van Berry Gordy, nog nooit ontmoet. Maar wat niet is, kan nog komen."

Marc Janssen met Motown-oprichter Berry Gordy. Beeld: Marc Janssen.