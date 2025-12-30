Monument voor slachtoffer Bram (12) na klaphamerdrama Haaksbergen: 'Beladen dag'

Bijna 4 jaar na het dodelijk incident met een klaphamer in het Overijsselse Haaksbergen, is een monument onthuld voor de overleden Bram. Zijn ouders Tom en Kitty hebben jarenlang gestreden voor een gedenkteken op de plek waar het ongeval is gebeurd. "We zijn blij en opgelucht dat we er samen zijn uitgekomen."

Op oudejaarsochtend 2021 ging het vreselijk mis, toen een buurtbewoner met de klaphamer een explosie veroorzaakte op de Albert Cuyplaan. De 12-jarige Bram werd in zijn borst getroffen door rondvliegende stukjes metaal en overleed. Een andere jongen raakte zwaargewond.

Ouders Tom en Kitty gaven tijdens de rechtszaak over het dodelijke klaphamerongeval aan dat ze het gemis van Bram iedere dag nog voelen:

2:07 Ouders door klaphamerongeval omgekomen Bram emotioneel in de rechtbank

Ieder jaar op oudejaarsochtend gaan de ouders terug naar de plek van het ongeval om stil te staan bij het verlies. "Rond het tijdstip van het ongeval gaan wij naar de plek met familie, vrienden en bekenden. We leggen bloemen, steken kaarsen en sterretjes aan", vertelt Tom aan Hart van Nederland. "Het blijft een hele beladen dag. Oudejaarsdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar het is fijn om samen te zijn."

Tom zoekt in aanloop naar de sterfdag veel afleiding in zijn werk. "Je hikt er tegenaan. Het zijn geen leuke dagen. We krijgen ontzettend veel steun van familie, vrienden en bekenden."

Bezwaar

Dit jaar kan er voor het eerst worden stilgestaan bij een nieuwe, blijvende gedenkplek. Brams ouders hebben jarenlang gestreden voor dit nieuwe monument. Na het ongeval werd de plek ingericht met een foto van Bram, bloemen en een lantaarn. Dat gedenkteken moest later verdwijnen na bezwaar van buurtbewoners. Het monument, juist op de plek van het ongeval, was voor omwonenden te confronterend en er waren zorgen om de verkeersveiligheid. Daarnaast gaf de gemeente geen toestemming voor een nieuwe.

Hierna volgde een lange procedure voor een nieuw monument op de plek van het ongeval, die plek is voor de ouders heilig. "We hebben heel veel mogelijkheden besproken, maar we kwamen er samen niet uit", blikt Tom terug. "Daarom hebben we helaas de stap naar de rechter moeten maken na het formele besluit van de gemeente." Uiteindelijk kwam er toch overeenstemming over de gedenkplek en een kleine week geleden werd er opnieuw, nu een permanent, monument geplaatst.

Plek voor iedereen

"We zijn blij en opgelucht dat er, in overleg met de gemeente, een waardige gedenkplek ontstaan is. Ook de persoonlijke ondersteuning van de burgemeester Van den Hengel was voor ons waardevol."

Tom benadrukt dat het als gedenkplek voor Bram heel belangrijk is, maar het is volgens hem meer dan dat. "Het ligt er niet alleen voor ons. Dit monument herinnert mensen er aan om eerst na te denken, voordat je iets doet. Een actie kan verschrikkelijke consequenties hebben. Dat hebben wij helaas ervaren."