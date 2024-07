Monument voor klaphamerslachtoffer Bram (12) dreigt te verdwijnen: 'Doet veel pijn'

De ouders van de 12-jarige Bram Freriks, die in 2021 omkwam bij een ongeluk met een klaphamer in Haaksbergen, vinden regelmatig troost bij het gedenkteken dat zij voor hun zoontje hebben gemaakt. Maar nu wil de buurt dat het monument wordt verwijderd. "Het doet pijn en het steekt. We hadden meer empathie verwacht", zegt vader Tom Freriks tegen Hart van Nederland.

Bram overleed op oudejaarsdag toen een buurtbewoner met een klaphamer een explosie veroorzaakte. Daarna is op de plek van overlijden een monument gemaakt. Het monument bestaat uit een olievat met daarop onder andere een lantaarn, bloemen en een foto van Bram.

Zijn ouders bezoeken het meerdere keren per week. "Het is voor ons een plek om tot bezinning te komen. Het klinkt misschien gek, maar daar kunnen we nog woorden vertellen tegen ons kind", zegt zijn vader.

Te grote foto

Vorig jaar gaven buurtbewoners al aan dat het grote portret van Bram en de versieringen in de boom te confronterend voor hen zijn. Tom en zijn vrouw Kitty haalden daarop de boom leeg en vervingen de foto voor een kleiner formaat. "Daarmee dachten we dat het monumentje voor iedereen acceptabel zou zijn."

Maar nu hebben omwonenden bezwaar gemaakt tegen het monument vanwege de zichtbaarheid en de verkeersveiligheid op de Albert Cuyplaan. De Gemeente Haaksbergen probeerde een compromis te vinden, zoals het verplaatsen van het monument, maar de ouders van Bram willen het op de huidige plek houden. Zij benadrukken dat de plek voor hen veel waarde heeft en dat het gedenkteken langs de weg een waarschuwende functie heeft.

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat het gebruikelijk is om, wanneer een ongeval binnen de bebouwde kom heeft plaatsgevonden, te zoeken naar een alternatieve locatie voor een monument.

Geen compromis

Het lijkt er daarom niet op dat er een oplossing gaat komen waar beide partijen het mee eens zullen zijn. "Het gaat in deze zaak om zulke tegenovergestelde standpunten dat het sluiten van een compromis een gepasseerd station is", aldus een woordvoerder van de gemeente tegen Hart van Nederland.

De bezwarencommissie zal binnen drie weken advies uitbrengen aan de gemeente, die vervolgens ook drie weken heeft om een besluit te nemen. Tom en Kitty hopen op een oplossing die recht doet aan hun gevoelens en de herinnering aan Bram respecteert.