Meindert zit in een rolstoel na duik in ondiep water: 'Was foute boel'

Het zwemseizoen is aangebroken. Dat betekent voor velen onschuldig vertier in open water, zoals recreatieplassen of rivieren. Helaas gaat dit zwemplezier hand in hand met een verhoogd risico op verdrinkingen of bijna-verdrinkingen, weet ook Meindert Schulting uit West-Graftdijk.

Meindert belandde blijvend in een rolstoel nadat hij tijdens een duik in het water een dwarslaesie opliep. Nu waarschuwt hij mensen om extra voorzichtig te zijn. "Ik ben er op een vervelende manier achter gekomen dat je heel kwetsbaar bent en met zulke dingen maar één keer de fout in kan gaan", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Op 25 juli 2019, met 40,7 graden de warmste dag in de Nederlandse geschiedenis, ging het mis. In bovenstaande video vertelt Meindert wat er gebeurde.

Dwarslaesie

"Het was foute boel. Ik weet nog dat ik met mijn gezicht in het water lag en niets meer kon bewegen. Toen is het zwart geworden, tot ik op het gras weer wakker werd", vertelt Meindert. Hij heeft zijn leven te danken aan drie oplettende mannen die even verderop zaten. Een van hen haalde Meindert uit het water.

Meindert wil voorkomen dat anderen dit ook overkomt. "De essentie van het verhaal is dat je uit moet kijken waar je in het water springt. Als je het niet kent, duik er dan niet in."

Jaarlijks verdrinken meer dan 130 mensen in Nederland. Om beter zicht te krijgen op de verschillende oorzaken van verdrinking en zo toekomstige slachtoffers te voorkomen, is het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) een onderzoek gestart. Daarin vraagt het instituut mensen die weleens in de problemen zijn gekomen in het water om hun verhaal te delen.