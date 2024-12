Margo bleef met geblokkeerde telefoon achter na overlijden zoon: 'Ontgrendelen of niet?'

Wanneer Margo's zoon Max twee jaar geleden suïcide pleegt, blijft zij achter met zijn telefoon en laptop. Beide apparaten zijn vergrendeld waardoor ze nergens bij kan. Ze komt terecht in een digitaal dilemma, want bij leven speur je ook niet in iemands telefoon. Maar misschien geeft het wel antwoorden.

In 2022 overleed Margo's zoon Max. "Ik had hem geappt en kreeg maar één vinkje", vertelt Margo. Ze voelde toen al aan dat er iets mis was. Het was namelijk niks voor Max om zijn telefoon uit te zetten. Haar vermoedens werden bevestigd toen ze de politie belde. Uiteindelijk kreeg de familie zijn mobiele telefoon in handen. Die was uit, want de batterij was leeg.

De lege batterij zorgde ervoor dat er een code, gezichtsherkenning of vingerafdruk nodig was. "We twijfelden of we in de kist met zijn vingerafdruk de telefoon moesten ontgrendelen. Zoveel druk gaf dat digitale gebeuren. Gekkenhuis." De begrafenisondernemer bracht hen in contact met een kennis- en expertisecentrum voor digitale nalatenschap. Maar het gezin besloot het eerst even te laten voor wat het is.

Digitaal nalatenschap betekent dat in het geval dat je komt te overlijden je zaken online goed geregeld en overgedragen worden. Denk bijvoorbeeld aan al je accounts en inloggegevens voor websites, maar ook de informatie die je op sociale media hebt gedeeld. Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat 61 procent van de Nederlanders bekend is met de term 'digitaal nalatenschap'. 22 procent daarvan heeft daadwerkelijk ook iets geregeld. Veel wordt er ook nog niet over digitaal nalatenschap gepraat. 63 procent geeft aan er niet met naasten over te hebben. Maar 18 procent weet van naasten waar hun gegevens liggen mochten ze overlijden.

Afscheidsbrief

Een jaar later besloot Margo weer contact op te nemen met het kenniscentrum. In de tussentijd wilde Margo het telefoonabonnement van haar zoon opzeggen, maar dat was gelukkig niet gebeurd. "Die hadden we nodig voor de tweestapsverificatie. Daar had ik nooit over nagedacht." Ook de computer van Max werd ontgrendeld en daar bleek een afscheidsbrief op te staan.

De brief had Margo totaal niet verwacht. "Ik vond het ongelofelijk spannend toen ik de laptop en mobiele telefoon ging ophalen, maar ik wist ook dat dit zo had moeten zijn. Ik had die brief niet eerder moeten en willen vinden. Ik was er nu pas klaar voor." De moeder heeft in haar eentje op de laptop en telefoon van Max gekeken. Het lezen van de brief, appjes en het bekijken van video's en foto's heeft haar rust gegeven. "Alles wat ik tegenkwam, was Max zoals ik hem kende."

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Intiem en privé

Het feit dat Max een afscheidsbrief op het bureaublad had achtergelaten, voelt voor Margo ook als een vorm van toestemming. "Hij wist dat wij toegang zouden krijgen tot zijn laptop."

Ondanks het feit dat Margo nu volledig in de telefoon van haar zoon kan kijken, blijft ze beschermend over zijn digitale nalatenschap. "Het is zo intiem en privé. En je dierbare is niet meer aanwezig om eventueel de context uit te leggen. Bij leven had ook niet zomaar iedereen in zijn mobiel of laptop mogen kijken, dus waarom bij overlijden wel?"

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De afscheidsbrief die Max heeft achtergelaten is door moeder Margo dit jaar op zijn verjaardag voorgelezen aan zijn vrienden. "Een deel van de afscheidsbrief was namelijk ook aan hen opgedragen", vertelt de moeder. "Het zorgde bij sommigen voor rust omdat zij nog heel lang met schuldgevoelens hebben rondgelopen. Maar door de digitale woorden van Max hebben zij nu ook een rustgevoel gekregen."