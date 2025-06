Lucas (20) krijgt heldenonderscheiding voor redden gezin tijdens brand

Wat een held! Lucas Molendijk (20) uit het Zuid-Hollandse Oudenhoorn heeft een heldenonderscheiding gekregen. Hij redde zijn familie tijdens een brand 2 jaar geleden. Destijds ging op een zondagmorgen het woongedeelte van de boerderij van zijn ouders in vlammen op.

Lucas was de eerste die wakker werd van de brand en zijn moeder en stiefvader waarschuwde. Hij is volgens de gemeente Voorne aan Zee daarna door de vuurzee teruggegaan om zijn broertje en zusje te redden. "Hij raakte hierbij lichtgewond en heeft daarna zijn familie nog geholpen om hun boerderijdieren in veiligheid te brengen."

Volgens de bevelvoerder van de brandweer in Oudenhoorn "was het zeer waarschijnlijk dat er een tragedie zou hebben plaatsgevonden als Lucas op die bewuste zondagmorgen niet zoveel moed en wilskracht had getoond". In het bijzijn van zijn familie en de betrokken hulpdiensten kreeg hij vrijdag van burgemeester Arno Scheepers de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons, die de koning heeft toegekend.

Het is de oudste en belangrijkste onderscheiding voor heldendaden buiten oorlogssituaties.

ANP