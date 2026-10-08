Loek Hartog krijgt bijzonder cadeau na redding coureur uit brandende Ferrari

De Nederlandse autocoureur Loek Hartog heeft een bijzonder cadeau gekregen voor zijn heldhaftige reddingsactie vorige maand. Hij kreeg een Rolex van de Britse coureur Ollie Millroy, die hij tijdens een race in China uit een brandende Ferrari wist te redden. De twee zijn inmiddels goede vrienden geworden.

"Gisteren kwam hij in het geheim van Dubai naar Amsterdam en heeft hij me verrast met een lunch", schrijft Hartog op Instagram. Tijdens de ontmoeting blikten de twee terug op het ongeluk en alles wat er sindsdien is gebeurd.

Hart van Nederland sprak Loek eerder na zijn heldendaad. Die beelden zie je bovenaan dit artikel.

Millroy had bovendien een bijzondere verrassing meegenomen: een Rolex. Hartog deelt op Instagram een foto waarop hij samen met Millroy en het horloge poseert. "Ik weet nog steeds niet goed hoe ik moet reageren als iemand me over tafel een Rolex aanreikt. Ik hoop dat de foto genoeg zegt."

Bekijk hier het Instagrambericht:

Redding uit brandende Ferrari

Vorige maand ging het mis tijdens een GT-race in China. Millroy crashte hard, waarna zijn Ferrari in brand vloog. Hartog zag het ongeluk gebeuren, stopte zijn eigen auto en schoot direct te hulp. Met een brandblusser probeerde hij eerst het vuur te bestrijden. Vervolgens forceerde hij een deur van de Ferrari en wist hij Millroy uit de brandende auto te trekken.

Na het ongeluk bezocht Hartog de Britse coureur in een ziekenhuis in Shanghai. Millroy sprak destijds van een emotionele ontmoeting en liet weten dat de twee voor altijd vrienden zouden blijven.

Die vriendschap is volgens Hartog inmiddels werkelijkheid geworden. "Na alles wat er is gebeurd, zijn we vrienden geworden. Op 5 september was Ollie iemand die ik nauwelijks kende. Gisteren zaten we samen in Amsterdam te praten alsof we elkaar al jaren kenden."