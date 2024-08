Kledingbank in nood: crowdfundingsactie laatste hoop om nieuw onderdak te vinden

Waar moeten 1100 minima uit Egmond aan den Hoef en omstreken dadelijk naartoe om hun kleding te halen? Vanaf 1 januari niet bij Kledingbank NHN. Zij moeten vóór 1 januari het (anti-kraak)pand uit. Maar een nieuw pand vinden, is moeilijk en nu zitten de vrijwilligers die ziel en zaligheid in hun werk steken met de handen in het haar.

Dat ze 1 januari 2025 uit het pand moeten, is al lang bekend bij de kledingbank. Sinds januari 2020 zijn ze gehuisvest in een anti-kraakpand in Egmond aan den Hoef. Die is beschikbaar tot eind dit jaar. "We zijn met meerdere gemeentes in gesprek gegaan over subsidies. Alleen geen enkele gemeente wil meewerken", vertelt vrijwilligerscoördinator Erik Guit.

Hij is er kapot van dat de kledingbank mogelijk gaat sluiten. "Wij moeten dadelijk meer dan duizend leden in de kou laten staan."

Geen hulp van gemeente

"De gemeentes zien letterlijk de noodzaak niet in van de kledingbank", vertelt Guit. De gemeente Bergen, Heiloo en Alkmaar hebben afzonderlijk besloten dat er geen subsidie vrij wordt gemaakt voor de kledingbank en is er besloten om het armoedebudget anders te verdelen.

De gemeente Bergen, waar Egmond aan den Hoef onder valt, laat weten aan Hart van Nederland dat ze het voortbestaan belangrijk vinden "maar is ook van mening dat er voldoende voorzieningen zijn voor minima om in hun dagelijkse levensonderhoud, waaronder aanschaf kleding, te voorzien".

Heft in eigen handen

De Kledingbank heeft daarom besloten om een crowdfundingsactie op te starten. "Om een doorstart te kunnen maken is er veel geld nodig om de huur en de inrichting van het nieuwe pand te kunnen bekostigen", legt Guit uit. Het doel is om in elk geval de huur voor 2 jaar bij elkaar te krijgen, zodat er financiële rust ontstaat in de Stichting. Het streefbedrag van deze crowdfunding is 74.500 euro.

De Kledingbank hoopt dat de deuren niet hoeven te sluiten, want de Stichting draagt volgens Guit haar steentje bij in de armoedebestrijding in Noord-Holland en biedt tevens nuttig vrijwilligerswerk. "En het zou toch wel triest zijn dat een bepaalde groep inwoners straks letterlijk en figuurlijk in de kou komt te staan."