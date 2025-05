Kimberley (31) wacht al maanden op operatie: 'Zelfs mijn positiviteit begint scheurtjes te vertonen'

Kimberley de Wolf wil niets liever dan werken, afspreken met vriendinnen en meedoen in de maatschappij. Maar door haar ziekte colitis ulcerosa, een chronische darmontsteking, is zelfs een kleine inspanning al te loodzwaar. En haar situatie is verre van uniek: patiënten met deze aandoening moeten gemiddeld bijna 22 weken wachten op een noodzakelijke operatie.

" Ik wil leven, ik wil werken, maar het gaat niet", zegt Kimberley. Ze kampt al ruim 7 jaar met de ziekte en stond eerder al lang op een wachtlijst. Pas toen haar gezondheid verslechterde, mocht ze geopereerd worden, met spoed. Nu staat ze opnieuw op de lijst, voor een vervolgoperatie. Maar die wachtlijst lijkt opnieuw eindeloos.

Scheuren in positiviteit

" Het wordt steeds zwaarder", vertelt ze in bovenstaande video. "Ik probeer positief te blijven, maar er komen scheuren in mijn positiviteit. Ik ben opgeleid als pedagogisch werker, maar het lukt me gewoon niet om dat werk te doen. Je hebt te maken met onregelmatige werktijden. Dat alles kost me te veel energie."

Volgens het MDL Fonds is Kimberleys situatie geen uitzondering. De organisatie noemt de wachttijd zorgwekkend lang. Gemiddeld wachten patiënten met een chronische darmontsteking 22 weken op een operatie, terwijl de zogenoemde Treeknorm uitgaat van maximaal 7 weken. Vooral jonge mensen zouden hieronder lijden, met soms zelfs levensbedreigende complicaties.