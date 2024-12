Kapper Metin dreigt Nederland uitgezet te worden, klanten komen in actie

Metin is al 14 jaar een vertrouwd gezicht in zijn barbershop in Leeuwarden. Maar nu dreigt hij Nederland uitgezet te worden, omdat hij geen verblijfsvergunning krijgt. Dit is niet alleen een klap voor Metin, maar ook voor zijn vaste klanten die hem steunen.

De barbier, die oorspronkelijk uit Istanbul komt, heeft zijn zaak met passie opgebouwd: "Ik ben hier gekomen om te werken en een leven op te bouwen. Ik ben geen vluchteling, maar gewoon een Turkse burger die altijd eerlijk gewerkt heeft", vertelt hij aan Hart van Nederland. Hij kreeg een tijdelijke verblijfsvergunning in 2017, maar deze werd in 2022 niet meer verlengd. Sindsdien probeert hij een onbepaalde verblijfsvergunning te krijgen, maar zijn aanvragen worden tot op de dag van vandaag telkens afgewezen.

Zijn klanten, die altijd met plezier bij hem komen, vinden het onterecht dat de ondernemer het land uit moet. "Het is niet te geloven dat een man die elke maand belasting betaalt uit Nederland gezet moet worden. Dat moet niet kunnen", zegt Rienk Meerbeek, een van zijn trouwe klanten. Inmiddels is er een petitie gestart met al meer dan 900 handtekeningen.

Verblijfsvergunning

Metin hoopt dat de aandacht voor zijn situatie ervoor zorgt dat hij kan blijven en zijn werk kan voortzetten: "Ik ben al jaren aan het opbouwen. Ik ben ondertussen Nederlander geworden en ik heb al mijn vrienden hier. Ik wilde graag naar Nederland komen om hard te werken", aldus Metin.