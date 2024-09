Jetske houdt het aangrijpende verhaal van haar moeder over kamp Vught in leven

Het is 1943 als Mieke Steensma wordt opgepakt en in kamp Vught terechtkomt. Tot september 1944 als het kamp ontruimd wordt en ze, net als duizenden anderen, naar vrouwenkamp Ravensbrück moet. Nu, 80 jaar later, treedt haar dochter Jetske van den Burger in haar voetsporen.

Zondag werd deze dag, die de geschiedenisboeken inging als 'Dolle Dinsdag', in kamp Vught herdacht. Mieke overleeft als een van de weinigen het verschrikkelijke kamp en besteedde de laatste jaren van haar leven aan het vertellen van haar verhaal. Na haar dood in 2014 nam Jetske het over.

"Het is cruciaal dat we blijven vertellen, vooral nu de mensen die het zelf hebben meegemaakt bijna allemaal zijn overleden", vertelt Jetske. "Wat ik merk, is dat persoonlijke verhalen jongeren echt raken. Veel van hen hebben weinig kennis over de Holocaust, maar door die verbinding te zoeken, komt er vaak meer begrip."

Levend houden

Dit jaar was Jetske voor het eerst aanwezig bij de herdenking van de ontruiming van Kamp Vught. "Mijn moeder heeft hier ooit een toespraak gehouden, en nu mag ik in haar voetsporen treden. Het voelt als een eer om haar verhaal voort te zetten."

Jetske hoopt dat haar werk helpt om toekomstige generaties te blijven herinneren aan het belang van vrijheid en het vertellen van persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. "De mensen die het hebben meegemaakt, zijn er bijna niet meer. Het is aan ons, de volgende generatie, om hun verhalen levend te houden".