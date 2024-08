Duits jachtvliegtuig met lichaam in bijzijn nabestaanden geborgen in Friesland

Het is al een bijzonder verhaal dat er in de gemeente Noardeast-Fryslân twee neergestorte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden opgegraven. Maar nog opmerkelijker is wellicht dat er nog stoffelijke overschotten in zitten: vijf in een Brits toestel van de Royal Air Force en één in het Duitse jachtvlieger, een Messerschmitt Bf 109.

Begin deze week begon Defensie met de berging van de wrakken. Vooral die van het Britse vliegtuig vlakbij Holwerd is technisch complex omdat er ongeveer 100 meter zeedijk voor moet worden afgegraven. Om het zeewater daar te keren komt er een bouwkuip en wordt een tijdelijke waterkering van damwandprofielen aangebracht. Defensie krijgt daarbij hulp van Rijkswaterstaat en het waterschap. Vervolgens zal de bergingsdienst van de landmacht de stoffelijke resten van de bemanningsleden zeker stellen en proberen te identificeren.

Nabestaanden naar Nederland

De berging van de omgekomen vliegeniers is een moment waar nabestaanden speciaal voor uit het buitenland voor naar het Friese platteland komen. Zo is de familie van de Duitse piloot afgereisd naar het dorpje Hallum, waar de Messerschmitt geborgen wordt, voor een herdenking en bezoek.

De twee vliegtuigen zijn niet de enige die in Nederland liggen of lagen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn crashten in ons land ongeveer zesduizend vliegtuigen, zowel op het land als in het water. De meeste wrakken zijn inmiddels geborgen. Gemeenten worden in de kosten daarvan ondersteund met een speciaal nationaal programma. De berging in Noardeast-Fryslân duurt naar verwachting ongeveer acht weken.