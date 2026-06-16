Jelte (5) van Serious Request overleden: 'Hij heeft zijn rust verdiend'

De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is in de nacht van maandag op dinsdag overleden. Dat laten zijn ouders op Instagram weten. Jelte leed aan metachromatische leukodystrofie (MLD), een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Hij was het gezicht van Serious Request 2024, dat toen geld inzamelde voor Metakids.

In onderstaande video zie je hoe Hein de Haan, vader van Jelte, een indrukwekkende steptocht organiseerde om geld op te halen voor kinderen met een metabole ziekte:

2:17 Vader van zieke Jelte (4) leidt steppers naar het Glazen Huis

'Vanmorgen om 04.00 uur is lieve Jelte heel vredig in mijn armen overleden', schrijft de familie. 'Sinds gisteravond 23 uur merkten wij dat Jelte afscheid van het leven begon te nemen. We hebben twee uur bij hem gewaakt toen zijn we in slaap gevallen. Toen alles stil was, heeft Jelte zijn definitieve rust gevonden. Het is heel verdrietig, maar het is heel mooi gegaan.'

Ondanks de zware diagnose bleef Jelte genieten van de kleine dingen in het leven. 'Hij heeft zijn rust verdiend en was er echt aan toe. Het is goed zo.' Kinderen met MLD worden vaak niet ouder dan vijf jaar. De familie laat weten de komende uren en dagen in een kleine kring door te brengen.