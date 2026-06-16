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Jelte (5) van Serious Request in diepe slaap gebracht: 'Allerlaatste stukje van zijn reis'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 11:56

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Het gaat niet goed met de 5-jarige Jelte uit Leeuwarden. Dat laten zijn ouders weten op Instagram. Bij het grote publiek werd hij bekend als het gezicht van Serious Request 2024, toen de actie geld inzamelde voor Metakids. Hij lijdt aan metachromatische leukodystrofie (MLD), een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel.

"Hij is in diepe slaap gebracht en aan het allerlaatste stukje van zijn reis begonnen", schrijven zijn ouders. Jelte kreeg vorige week hoge koorts, wat een longontsteking bleek te zijn. "Vanaf dat moment wisten we eigenlijk al dat hij er niet meer bovenop zou komen." Kinderen met MLD, zoals Jelte, worden over het algemeen niet ouder dan vijf jaar.

De familie zegt zich terug te trekken in de eigen gezinsbubbel.

Vader Hein vertelde eerder over een geldinzamelingsactie die hij deed voor zijn zoon. Bekijk het in bovenstaande video.

Door Jamie van Velzen

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