Topillusionist Nigel naar WK Magic in Italië: 'Vuur, zweven en veel charme'

Als de enige Nederlandse illusionist staat Nigel Otermans (23) uit Weert over een dikke week de show van zijn leven te geven in Turijn, Italië. Nigel komt voor ons land uit op het prestigieuze WK Magic.

Ontzettend spannend, vertelt Nigel tegen Hart van Nederland. Hij heeft een uniek plan bedacht dat er in zijn geheel meer uitziet als een musical dan een standaard-goocheltruc, met zelfs een taxi die in brand vliegt. Kortom, een heel spektakel, zegt de Limburgse illusionist: "Het is heel spannend allemaal. Het is niet iets klassieks maar iets totaal nieuws. Een soort theaterstuk waar je naar kijkt. Vuur, zweven en veel charisma!"

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Donderdag vertrekt hij en als hij eenmaal in Turijn is, gaan de voorbereidingen beginnen. Er zijn in totaal dik tien man bij zijn act betrokken, die natuurlijk allemaal hopen dat hij wint. "Ik heb geen idee wat mijn kansen zijn, het is immers een jurysport. Je kunt wel een goede truc uitvoeren maar als zoiets al duizend keer gedaan is, hoe verras je ze dan nog? Dan win je niet. Ik hoop alleen maar dat ze mijn verfrissende act goed uitkomt."

Benieuwd hoe hij de laatste voorbereidingen treft en wat trucs laat zien? Kijk dan de video bovenaan. Nigel is op 17 juli aan de beurt op het WK.