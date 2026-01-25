Holocaustherdenking blijft nodig: 'Geen plaats meer voor verbinding'

Bij de jaarlijkse Holocaustherdenking in Amsterdam waren honderden bezoekers aanwezig en hebben sprekers als burgemeester Femke Halsema en Linda Clewits, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, het huidige politieke klimaat aangehaald. Ook was er ruimte voor persoonlijke verhalen, bijvoorbeeld die van de 83-jarige Deborah Maarsen, die de verschrikkingen van drie concentratiekampen moest meemaken.

"In steden die helemaal niet zoveel verschillen van Amsterdam worden migrantenkinderen opgepakt, van hun ouders gescheiden en gevangengezet", zei de Amsterdamse burgermoeder, waarmee ze onder andere verwijst naar het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, die laat op grote schaal mensen op laat pakken en uitzet. Een recent voorbeeld is dat van een 5-jarige jongen uit de Amerikaanse staat Minnesota. Die werd dinsdag samen met zijn vader aangehouden door ICE-agenten terwijl de hij net terugkwam van school.

'Nieuwe wereldorde'

De huidige politieke situatie werd ook benoemd door Clewits: "We zijn in een nieuwe wereldorde beland, waar geen plaats meer is voor verbinding tussen mensen en staten." Ze vervolgt: "Het lijkt enkel nog te gaan om het recht van de sterkste, om het ondermijnen van de internationale rechtsorde en de uitholling van instituties. Veel van de zekerheden waarop wij dachten te kunnen vertrouwen, zijn verdwenen. Afspraken die de wereld veilig moesten houden, blijken kwetsbaar."

Ook spraken meerdere bezoekers over het belang van de herdenking zelf, waaronder dus ook Deborah Maarsen. "Er zijn maar weinig mensen die het overleefd hebben. Daarom doe ik dit. We moeten blijven herdenken en we mogen het nooit meer vergeten." Het Nederlands Auschwitz Comité organiseerde de Nationale Holocaust Herdenking. Deze vindt jaarlijks plaats rond 27 januari, de dag dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in 1945 werd bevrijd.

Een persoonlijke noot en aangrijpend verhaal kwam er van Holocaust-overlever Deborah Maarsen en haar achterkleinzoon Jedidja. Haar verhaal zie je in de video bovenaan deze pagina.