Kabinet steekt 750.000 euro in Holocaustles op scholen

Het demissionaire kabinet maakt 750.000 euro vrij voor Holocausteducatie op middelbare scholen. Dat melden VVD-staatssecretarissen Judith Tielen (Jeugd), Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) en Koen Becking (Funderend Onderwijs), samen met Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner.

Met het geld kunnen scholen leerlingen meenemen naar musea of voorstellingen die aandacht besteden aan de Holocaust. Ook vervoerskosten mogen uit dit budget worden betaald.

Cultuurkaart

Het bedrag wordt vanaf 1 januari verdeeld onder scholen die gebruikmaken van de cultuurkaart van Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP). Uit een peiling van het ministerie van Onderwijs blijkt dat scholen wel activiteiten willen organiseren, maar dat tijd en geld vaak een obstakel vormen.

Door het CJP erbij te betrekken, hoopt het kabinet die drempels weg te nemen. Zo moeten meer jongeren leren over de geschiedenis van de Holocaust en het belang van herdenken.