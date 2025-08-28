Terug

Herdenking voor omgekomen machinist Lars (25): familie wil veiligere spoorwegovergangen

Vandaag, 16:01

Precies een jaar na het tragische ongeluk op een onbewaakte goederenspoorwegovergang bij Hooge Zwaluwe wordt donderdag machinist Lars Bussing (25) herdacht. Zijn familie is na zijn overlijden een petitie gestart om alle spoorwegovergangen in Nederland te beveiligen. Inmiddels zijn er 8000 handtekeningen verzameld.

Op 28 augustus 2024 kwam Lars om het leven toen zijn trein op een onbewaakte overgang in botsing kwam met een vrachtwagen. Het ongeluk maakte diepe indruk in de spoorsector, en scheen als een schijnwerper op de risico’s van onbeveiligde overgangen.

Marcel en Pieternel, de ouders van Lars, pleiten ervoor dat alle onbeveiligde spoorwegovergangen in Nederland worden beveiligd. Daarom zijn ze een petitie gestart. Na het zomerreces wil de familie deze aanbieden bij de Tweede Kamer.

ProRail heeft de intentie om onbewaakte spoorwegovergangen te voorzien van een signaleringssysteem. "Beoogde locaties zijn ook overwegen op het traject in Hooge Zwaluwe", laat een woordvoerder weten. "Het doel van het bord met de tekst: ‘Let op trein heeft voorrang’ is om weggebruikers extra bewust te maken van de overweg en van het feit dat de trein altijd voorrang heeft."

Voor de familie van Lars is dit onvoldoende, maar wel een eerste stap. Op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht, wordt donderdag een herdenkteken onthuld ter nagedachtenis aan zijn veel te vroege overlijden.

Gedenksteen Lars Bussing. Beeld: Pieternel Bussing

Machinist Lars (25) overlijdt op onbewaakte spoorwegovergang: 'Zijn dood moet niet voor niets zijn'
