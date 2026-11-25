Een explosie verwoestte in 2020 het leven van de broers Henri en Jan Willem Seepers. Het bedrijf waar zij voorheen voor werkten werd afgeperst. Door een fout van het Openbaar Ministerie kwam de personeelslijst van dat bedrijf op straat te liggen. Hierdoor raakten de broers alles kwijt. Om hun zaak onder de aandacht te brengen, stond Henri woensdag bij het gebouw van het Parket Generaal in Den Haag.

De broers eisen excuses en financiële compensatie van de overheid. Ze voelen zich in de steek gelaten. "Het OM heeft een grote fout gemaakt door ons adres te laten lekken. We willen dat ons recht wordt gedaan", stelt Henri. "We zitten al vier jaar in de ellende en dat moet stoppen." Hun woning werd in brand gestoken, ze verloren al hun bezittingen. Naast de financiële gevolgen hebben ze ook zware trauma’s.

Verdachten veroordeeld

De broers werkten bij fruitbedrijf De Groot in Hedel, dat door criminelen werd afgeperst. Door een fout van het Openbaar Ministerie kwam de personeelslijst van dit bedrijf op straat te liggen. Criminelen keerden zich vanaf toen ook tegen medewerkers en familieleden. Ook bij de woning van Henri en Jan, die overigens toen al oud-medewerkers waren.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft drie verdachten, ook na een hoger beroep, veroordeeld voor onder andere de aanslagen op de woning van (voormalig) medewerkers van het fruitbedrijf in Hedel. De hoofdverdachte kreeg uiteindelijk 26,5 jaar gevangenisstraf. Tien andere verdachten kregen variërende celstraffen, afhankelijk van hun rol in het geheel. Dat gaat van 2,5 jaar tot 10 jaar.