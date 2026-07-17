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Hannie Sneepels overleden: ontroerde duizenden tijdens Feyenoord-huldiging

Hannie Sneepels overleden: ontroerde duizenden tijdens Feyenoord-huldiging

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 16:54

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Hannie Sneepels is overleden. Dat meldt sv Charlois, de voetbalclub waar ze een trouwe supporter was. De Rotterdamse werd in 2023 landelijk bekend door haar emotionele interview over haar overleden zoon tijdens de kampioenshuldiging van Feyenoord.

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Volgens sv Charlois had Sneepels, die vroeger zelf op niveau voetbalde, een groot hart voor het damesvoetbal. Ze was jarenlang een vaste en graag geziene supporter van de club. Ook bij Feyenoord Vrouwen was ze regelmatig te vinden. Vorig jaar kreeg ze nog een door de selectie gesigneerd shirt.

Ontroerend moment tijdens huldiging

Veel Nederlanders leerden Sneepels kennen tijdens de huldiging van Feyenoord in 2023. Ze stond vooraan met een foto van haar overleden zoon Hobie, die ook actief was bij sv Charlois. In een interview met ESPN vertelde ze over haar verlies. Dat fragment werd veel gedeeld op sociale media.

Niet veel later kwam een inzamelingsactie op gang. Feyenoord-supporters wilden geld ophalen zodat Sneepels een onbezorgd weekend weg kon. De actie groeide uit tot een landelijke crowdfunding. Uiteindelijk werd ruim 12.000 euro ingezameld.

'Plekje in het hart'

Sv Charlois schrijft dat Sneepels door haar jarenlange betrokkenheid en interesse in anderen "bij velen een plekje in het hart" kreeg. De club wenst haar nabestaanden veel sterkte toe.

Door Redactie Hart van Nederland

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