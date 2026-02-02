Gehaald! Stan (11) sliep maand in tent en heeft tienduizenden euro's opgehaald

Een maand slapen in een tent voor het goede doel, zelfs als het buiten gesneeuwd heeft. Dit was de afgelopen weken een piece of cake voor de 11-jarige Stan uit Hagestein. In januari heeft hij elke nacht in een tent geslapen om zo geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Toen hij nog maar 5 jaar oud was, overleed zijn vader aan een hersenziekte. Momenteel worstelt zijn opa met dementie.

Daarom was Stan erg gemotiveerd om het een maand lang vol te houden. En zijn wilskracht werd niet onopgemerkt. Door alle media-aandacht heeft hij veel reacties gekregen en werd hij zelfs op straat meermaals herkent: "Als ik naar school fiets roepen mensen wel eens. Dan zeggen ze dat ze mij op tv hebben gezien. Dat is wel leuk."

Verbazing om succes

De nacht van zondag op maandag was de laatste nacht dat Stan in zijn tentje sliep. Met zijn actie heeft hij inmiddels al ruim 36.000 euro opgehaald. Moeder Marleen is verbaasd over het succes. Ze hadden een paar duizend euro verwacht, maar niet dit grote bedrag: "Op een gegeven moment hadden we al 4.000 euro opgehaald uit ons eigen netwerk. Toen was ik al verbaasd."

Ze is dan ook enorm trots op haar zoon: "Ik vind het heel knap. Hij heeft best wel vastgezeten in onmacht, maar nu heeft hij het omgezet in een actie. Daar heb ik bewondering voor. Ik ben blij om dat te zien bij hem. Hij leert om uit een vervelende situatie hoop te halen. Dat ontdekt hij nu zelf. Ik hoop dat hij al dit positieve meeneemt."