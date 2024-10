Grootste nachtmerrie van ouders Lars en Marleen: zoontje Pepijn (2) heeft leukemie

De grootste nachtmerrie voor iedere ouder is dat je kindje ziek wordt. September staat in het teken van Childhood Cancer Awareness Month, oftewel de maand van kinderkanker. Wereldwijd wordt er extra aandacht gevraagd voor deze ziekte. En dat is hard nodig. Want ook in Nederland overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen met kanker. Daarom vragen het Prinses Máxima Centrum en KiKa in deze maand extra aandacht voor deze ziekte.

Vader Lars Kemmeren en moeder Marleen Vereggen weten hoe heftig het kan zijn. Hun zoontje Pepijn (2,5) heeft leukemie. In de video bovenaan dit artikel vertelt het gezin over de heftige periode waar ze in zitten.