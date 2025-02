Groots afscheid voor overleden Raphaël (13) bij Voorschoten '97

Op sportpark Adegeest in Voorschoten hebben familie, vrienden en teamgenoten vrijdagmiddag afscheid genomen van de 13-jarige Raphaël Heijboer. De jonge voetballer van Voorschoten '97 overleed op 15 februari nadat hij op zijn fiets werd aangereden op de N206 in Zoeterwoude. De herdenkingsdienst stond in het teken van herinneringen en steun voor de nabestaanden.

De herdenkingsdienst begon om 15:30 uur, op de club waar hij als jeugdspeler actief was. Bij het afscheid was ook zijn familie aanwezig, en werden herinneringen aan Raphaël opgehaald. Zijn club speelde een belangrijke rol in zijn leven, en het sportpark werd voor even een plek van samenkomst en steun.

Ongeluk en aanhouding verdachte

Raphaël kwam vorige week zaterdag om het leven na een ernstig verkeersongeval op de Burgemeester Smetsweg (N206) in Zoeterwoude. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed later aan zijn verwondingen. De automobilist die hem aanreed, een 34-jarige man uit Zoetermeer, werd direct als verdachte aangehouden en zit nog vast.

Voor Voorschoten '97 is dit niet de eerste keer dat de club een groot verlies moet verwerken. Op 1 juni 2024 overleed Luca van der Zijl, speler van het achtste elftal, nadat hij werd neergestoken in een woning in Voorschoten. De verdachte werd korte tijd later aangehouden en bleek onder invloed te zijn.