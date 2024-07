Groep 8-eindmusical spannend? Niet voor musicalster Lara

De eindmusicals van groep 8 staan weer voor de deur. Al ruim 65 jaar doen bijna alle Nederlandse basisscholen mee aan deze traditie. Lara zit in groep 8 en is al druk aan het repeteren voor de eindmusical. Dit is alleen helemaal niet nieuw voor haar: ze speelde al eerder in een grote productie.

Lara speelde in het verleden in Pietje Bell en is nu druk aan het repeteren voor Kruimeltje. Hoe is het om nu samen met klasgenootjes op te treden? Geeft ze de andere leerlingen tips? Je ziet het in de video boven het artikel.

Lara heeft de hoofdrol in de eindmusical op school De Horizon in Zoetermeer. "Lara is bijna zingend geboren. Ze ging vanuit circusles naar musicals", vertelt haar moeder aan Hart van Nederland. "De schoolmusical was op het begin nog wel lastig, omdat ze professionaliteit gewend is, maar nu is het een fantastische tijd."