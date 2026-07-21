Tuin vol ballen maar geen baan in de buurt: golfbalmysterie in Leermens

Monika en haar vriend staan iedere ochtend voor een raadsel: Waarom liggen er toch golfballen in de tuin? Soms wel twee, drie of vier. En allemaal op hetzelfde stukje. En het gekste is: er is in de verste verte geen golfbaan te bekennen. De buren zijn ook geen golfers. Kortom: het golfballenmysterie van Leermens weet het stel in de ban te houden.

Ze wonen inmiddels vijf jaar in het landelijke stukje Groningen en bij de koop van het huis zeiden de vorige bewoners al dat er soms golfballen opduiken in het gras. Monika: "Wij dachten: 'die zijn gek.' Maar het is echt zo! We dachten dat het misschien iemand in de buurt zou kunnen zijn, maar niemand golft."

Ballenverzameling

En nee: "Er is ook geen golfbaan in de buurt, daar zijn we 100 procent zeker van. We kregen nog wel een berichtje dat er een flink stuk verderop een golfer woont. Maar dan moet je wel echt een heel goede golfer zijn om iedere keer precies hier uit te komen." Want dat is ook een apart gegeven: De ballen liggen allemaal in een bepaald stukje van de tuin.

Maar wie of wat is het dan? Wie het weet mag het zeggen, al denkt het stel wel een idee te hebben: Vogels. "Zo'n bal is echt niet te zwaar voor ze. Als je ziet wat voor dingen die beesten allemaal meeslepen." De gevonden ballen gaan allemaal in een mandje, als verzameling. "Maar alleen de hele exemplaren, want we vinden ook wel eens halve. Geen idee hoe dat kan, maar sommige zijn kapot. Misschien komt dat door een maaimachine", vraag Monika zich hardop af.

Het mysterie zelf aanschouwen? Kijk dan bovenstaande video.