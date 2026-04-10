Slechts 25 Nederlandse WOII-veteranen nog in leven, scholieren sturen brieven als dank

Nog maar 25 Nederlandse WOII-veteranen zijn in leven, terwijl dat er vorig jaar nog 41 waren. Vrijdag ontvangen zij een persoonlijke dankbrief van scholieren uit Gelderland, als eerbetoon aan hun inzet voor de vrijheid.

In bovenstaande video zie je hoe de brieven worden overhandigd. Vrijwilligers vertrokken vanuit Wageningen om de brieven persoonlijk bij de veteranen langs te brengen, samen met een bos 'Freedom Flame Tulips'.

Ook 107 internationale WO II-veteranen uit België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada, de Verenigde Staten en Polen ontvangen hun brief per post vóór 5 mei. Vorig jaar werden de brieven bij 142 internationale veteranen bezorgd.

De actie is onderdeel van een onderwijsproject waarin leerlingen stilstaan bij vrijheid en oorlog, en wat die vandaag de dag voor hen betekenen.