Oud-militairen worden verwelkomd in Wageningen: 'Hart voor veteranen'

Elf Britse veteranen, met een gemiddelde leeftijd van honderd jaar, arriveren maandag in Wageningen voor de 4-meiherdenking en het vrijheidsdefilé op 5 mei. Met een echte Engelse Black Cab rijden de oud-militairen de stad binnen, waar ze traditiegetrouw worden ontvangen door Jo-Anne te Raa uit Bunschoten.

Jo-Anne is al vijf jaar lang het aanspreekpunt voor alle veteranen en hun familie. Samen met haar man, die ook veteraan is, begeleidt zij de oud-militairen door Wageningen. "Ik heb een hart voor veteranen", benadrukt Te Raa.

Belevenis

Achter elke veteraan schuilt een indringend en vaak aangrijpend verhaal over de oorlogsjaren die hun leven voorgoed hebben getekend. "Ik werd opgeblazen vlak voordat we de Rijn zouden oversteken. Dat was het einde van mijn oorlog", vertelt veteraan Paul Jerry, die de gebeurtenis nog altijd scherp voor ogen heeft.

Tijdens het samenzijn worden pijnlijke verhalen gedeeld over het verlies van kameraden en de verschrikkingen van de oorlog, maar desondanks genieten de aanwezigen van de bijeenkomst.

Welke verhalen zij meedragen en hoe de veteranen de dag beleven