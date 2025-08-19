Op iconische camping in Heerde bestaat nu het Piet Paulusmapad

De naam van een campingpad in Heerde, waar de iconische SBS-weerman Piet Paulusma 20 jaar lang vaste gast was en vaak het weerbericht heeft gepresenteerd, werd dinsdag onthuld. De naam? Je raadt het al: het Piet Paulusmapad! Bij de onthulling vertelt initiatiefnemer Ron Beets, zoon van de campingeigenaren van camping de Zandkuil, over de benoeming van het pad en wat Piet voor de camping betekent. Hart van Nederland ging langs.

"We wilden al heel lang iets naar Piet vernoemen. We dachten eerst aan een weiland of een plasje water, maar dat vonden we toch niet zo leuk", vertelt Ron. "Vorig jaar werd het idee concreet toen we bezig waren met de nieuwe aanleg van een nieuw sanitairgebouw. Om daar te komen, loop je langs de plek waar Piet altijd stond te presenteren. We hebben voor de campinggasten een natuurpad aangelegd langs deze plek. Dat pad gaan we het Piet Paulusmapad noemen."

Dochter Martsje vindt het volgens Ron fantastisch. "Het was voor ons naast de bekende weerman, ook campinggast Piet. Gewoon Piet. Hij is hier 20 jaar campinggast geweest."