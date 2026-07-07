'Ratten lopen af en aan' bij auto waarin stel woont in Groesbeek

Ratten, muizen, stank en menselijke ontlasting: bewoners van Groesbeek zijn de overlast van een vervuilde auto waarin een man en een vrouw wonen meer dan zat. Het stel trekt al zo'n 2 jaar door de gemeente en staat sinds een week naast woonzorgcomplex Kloostertuin. Omwonenden maken zich zorgen om de hygiëne en veiligheid.

"Ze poepen en plassen op straat of in de bosjes", vertelt buurtbewoner Martien Geurts aan Hart van Nederland. Volgens Martien laat de auto op verschillende plekken een spoor van afval en overlast achter. "De auto zelf is ook één grote vuilnisbelt."

Mensonterend

Volgens de buurtbewoners is het een onhoudbare en mensonterende situatie en moet er snel een oplossing komen. De gemeente Berg en Dal laat aan Hart van Nederland weten dat het in algemene zin lastig is om iets aan dit soort situaties te doen. Volgens wethouder Irma van de Scheur zijn meerdere passende oplossingen aangeboden, maar zouden die door de betrokkenen steeds zijn geweigerd. Daardoor blijft de situatie volgens de gemeente ingewikkeld.