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Schulden van veertig Arnhemse gezinnen afgekocht: 'Er is weer rust in huis'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:16

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Schulden, aanmaningen, deurwaarders: voor veel gezinnen betekent dat niet alleen geldstress, maar ook schaamte, slapeloze nachten en spanning in huis. In Arnhem is daarom iets opvallends gebeurd. In een van de armste wijken van de stad zijn de schulden van veertig gezinnen afgekocht. Niet met nóg meer formulieren of dreigbrieven, maar met persoonlijke hulp aan de keukentafel.

Een van die gezinnen is dat van Rianne Langenbach. Zij leefde jarenlang met geldzorgen, ongeopende post en de constante vraag: koop ik eten, of betaal ik de deurwaarder? Nu haar schulden zijn opgelost, is er weer rust in huis. Bij gezinnen in het project is te zien dat er weer ruimte komt voor een normaal gezinsleven.

Uniek experiment

Het experiment in Arnhem is uniek in Nederland. Met geld van drie stichtingen werden de schulden afgekocht. Door het schrappen van de schulden verdween ook de verlammende stress die hiermee gepaard gaat, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dat vrijdag naar buiten is gekomen.

Bekijk bovenstaande video, waarin je ziet hoe het Rianne vergaat nu haar schulden zijn afgelost.

Door Redactie Hart van Nederland

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