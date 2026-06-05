Annemieke is meer dan 5000 keer verkracht door vader: 'Onveiliger kan niet'

Het boek Het waren toch mijn ouders ligt sinds deze week in de winkels, maar voor Annemieke Waaldijk* is het meer dan een persoonlijk verhaal. De 25-jarige hoopt met haar boek lotgenoten te bereiken én te voorkomen dat anderen hetzelfde moeten meemaken als zij. "Je bent niet alleen", is de boodschap die ze wil meegeven.

Het leven van Annemieke was jarenlang een ware hel. Vanaf haar vroegste jeugd tot haar 15e werd ze mishandeld, ziek gehouden door haar moeder en zou ze meer dan 5.000 keer verkracht zijn door haar vader. Ook werd ze geslagen, onder meer met een Bijbel of een hete pook.

Annemieke groeide op in een zwaar gereformeerd gezin. "Ik mocht niet praten. Dan zou ik naar de hel gaan. Of mijn moeder zou doodgaan", vertelt ze tegen Hart van Nederland. "Ik heb me heel onveilig gevoeld. Onveiliger kan niet."

In de bovenstaande video vertelt Annemieke over haar leven en de pijn en angst die ze nog iedere dag voelt.

Weglopen

Annemieke was thuis niet de enige die door een hel ging. Ook haar drie zussen werden mishandeld en seksueel misbruikt. Haar vier broers werden ook geslagen en mishandeld. "Thuis was er geen enkele veiligheid, ik kon niemand meer vertrouwen."

Weglopen van huis was volgens haar de enige manier om te ontsnappen aan het misbruik. Uiteindelijk vluchtte ze op haar 15e van huis. De gevolgen van die jaren werken nog altijd door. "Echt genieten van het leven kan ik niet meer. Het is overleven."

Lotgenoten helpen

Annemieke is een van de slachtoffers uit de grote Apeldoornse zedenzaak. In haar boek Het waren toch mijn ouders beschrijft ze niet alleen wat haar is overkomen, maar ook welke impact dat vandaag de dag nog heeft. Het belangrijkste doel is volgens haar om anderen te helpen die in een vergelijkbare situatie zitten.

"Ik hoop met het boek anderen die in hetzelfde schuitje zitten te laten weten dat je niet alleen bent en dat er iets gaat veranderen, zodat signalen van mishandeling en misbruik sneller worden opgepikt door jeugdzorg."

De publicatie van het boek hing lange tijd aan een zijden draadje. Drie zussen van Annemieke probeerden via de rechter een verbod af te dwingen, omdat zij niet wilden dat de verhalen over het gezin openbaar zouden worden. De voorzieningenrechter wees dat verzoek af, waardoor het boek alsnog kon verschijnen.

Veroordeling ouders

Haar vader werd in december vorig jaar veroordeeld tot 16 jaar cel voor het meer dan 20 jaar lang seksueel misbruiken en mishandelen van zijn kinderen. De moeder kreeg tien maanden cel opgelegd voor het medeplegen van de mishandelingen. In hun zaken volgt nog een hoger beroep. Beiden mogen de zaak in vrijheid afwachten.

Een inkijkje in het boek. Beeld: Hart van Nederland

Mensen melden zich na haar verhaal

Journalist Robert Vinkenborg, die meeschreef aan het boek, vindt het belangrijk dat dit soort verhalen worden opgeschreven. Volgens hem speelt de zaak zich af in een omgeving waarin zwijgen vaak de norm is. "Ze kregen thuis te horen dat als je praat, je naar de hel gaat. Dan ben je daar alleen met de duivel."

Journalist Robert Vinkenborg in gesprek met Annemieke. Beeld: Hart van Nederland

Nog voor de verschijning van het boek meldden zich volgens Vinkenborg al mensen die hun eigen ervaringen wilden delen. Ook bij het Meldpunt Reformatorische Kerken komen signalen binnen van mensen die naar voren stappen. Hij hoopt dat het verhaal van Annemieke anderen de kracht geeft om hetzelfde te doen.

*Annemieke Waaldijk is een gefingeerde naam