Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vader krijgt zestien jaar cel voor seksueel misbruik en het mishandelen van dochters

Vader krijgt zestien jaar cel voor seksueel misbruik en het mishandelen van dochters

Crime

Vandaag, 17:00

Link gekopieerd

Een man uit Apeldoorn is veroordeeld tot zestien jaar cel voor het ruim twintig jaar lang seksueel misbruiken en mishandelen van zijn vier dochters. De moeder moet van de rechter tien maanden de gevangenis in voor het medeplegen van de mishandelingen.

Het Openbaar Ministerie omschreef het gezin tijdens de zitting als "zeer gesloten en gelovig", het hield "de schijn naar buiten op".

16 jaar

De straf voor de 61-jarige vader F.W. is gelijk aan de eis van het OM. Tegen de 59-jarige moeder H.M. was tien jaar cel geëist omdat zij aanstuurder zou zijn geweest van de mishandelingen en betrokken zou zijn bij het seksueel misbruik van de oudste dochter. Van de laatste eis spreekt de rechter haar vrij wegens gebrek aan bewijs.

In onderstaande video leggen we uit welke straffen er in Nederland zijn:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De rechtbank concludeert dat de vader de meeste mishandelingen uitvoerde in opdracht of onder aanmoediging van de vrouw, maar M. sloeg de dochters zelf ook. Het stel had ook vier zoons die ze evengoed mishandelden, maar zij hadden geen aangifte gedaan tegen hun ouders.

Geslagen met een kachelpook

De kinderen werden geslagen en opgesloten in schuur, kelder of wc. Ze werden onder een koude douche gezet of buiten in het donker zonder schoenen. Ze werden geslagen met een bijbel, haarborstel, kachelpook of met de blote hand. Een dochter vertelde dat haar vader haar zus misbruikte in hun gedeelde slaapkamer. Het seksueel misbruik duurde de hele jeugd van de dochters en bij één van hen zelfs nadat zij uit huis was geplaatst.

Enorm loyaliteitsconflict

De rechtbank stelt dat de kinderen nooit veiligheid hebben gekend en in een enorm loyaliteitsconflict zaten, voor het welzijn van de kinderen hadden de ouders geen oog. De ouders krijgen een contactverbod met de dochters en moeten de drie die daarom vroegen, een schadevergoeding betalen.

Dat na de strafeis van 10 jaar de vrouw is veroordeeld tot 10 maanden cel, komt volgens een woordvoerder van de rechtbank onder meer doordat M. is vrijgesproken voor de zedenfeiten en van de ernstigste gewelddadigheden, zoals het gooien met kokend water, slaan met een hete vuurpook of met een bijbel.

Ze had een blanco strafblad en dan geldt als uitgangspunt voor mishandeling een boete van 500 euro. Gezien de jarenlange mishandelingen bij meerdere kinderen is de rechter uitgekomen op tien maanden opsluiting.

Het OM weet nog niet of het in hoger beroep gaat, laat een woordvoerder weten. Voor die beslissing heeft het twee weken de tijd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.