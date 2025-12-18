Wereldkampioen powerliften Frans (86) feestelijk onthaald op Schiphol

In Zuid-Korea heeft de 86-jarige Frans van Beers uit Boxtel een indrukwekkende prestatie geleverd door op het WK powerliften twee wereldrecords te breken in zijn leeftijdsklasse. Donderdagochtend is hij aangekomen op Schiphol na een lange reis en werd hij opgevangen door een heus ontvangstcomité.

'Menzo en de beer flikken het maar weer, powerlifter champion en best coach ever' staat er op een groot spandoek geschreven. Monique, de vrouw van Frans, staat met een zelfgemaakte beker en kerstmuts te wachten tot hij door de deuren van de bagagehal komt gelopen. Zij heeft alles vanuit Nederland meegekregen. Volgend jaar is er een wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, waar Frans waarschijnlijk wel naar toe gaat. "Dan gaan we gewoon mee hoor", roept ze enthousiast.

Jetlag

Ze is apetrots op haar partner, die door haar de sport is gaan doen. "Hij en Nikolas, zijn coach, ze hebben het echt samen gedaan. Ze zullen we nu wel doodop zijn van de lange reis." Frans heeft zowel in het squaten als het deadliften de gouden plak behaald. "Eigenlijk had hij hem ook voor het benchen, maar omdat zijn voeten iets van de grond waren werd hij het niet."

Na eventjes wachten komen Frans en zijn coach Nikolas eindelijk door de deuren en worden ze liefdevol onthaald. Het zoontje van Nikolas heeft ook een beker gemaakt voor zijn vader. "We zijn er weer hoor", zegt Frans. "We hebben echt een fijne tijd daar gehad, al zijn we nooit helemaal van de jetlag afgekomen."

Dag niksen

Hij heeft in ieder geval de smaak te pakken in het powerliften, al had hij dat voor het toernooi ook al. Ook al doet hij het pas een paar maanden, hij stond nu al op een wereldkampioenschap. Als 86-jarige. "Het is heel uitzonderlijk wat hij heeft gedaan. Hij is 86 jaar oud en staat hier toch en heeft zelfs twee wereldrecords gebroken", aldus zijn trots coach Nikolas.

En wat Frans nu weer gaat doen? "Nu, eerst eens even een dag niksen."