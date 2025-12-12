Nederlandse Frans (86) verbreekt twee wereldrecords bij WK Powerliften in Seoul

In Zuid-Korea heeft de 86-jarige Frans van Beers een ongelooflijk knappe prestatie geleverd. De powerlifter uit Boxtel verbrak op het WK in het Zuid-Koreaanse Seoul maar liefst twee wereldrecords in zijn leeftijdsklasse. Zijn vrouw Monique volgde alles thuis en vertelt hoe de spanning door de woonkamer gierde. "Hij heeft Nederland echt goed op de kaart gezet", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Frans kwam uit in de mastercategorie voor lifters tussen de 80 en 89 jaar. Terwijl het in Nederland vanwege het tijdsverschil nog vroeg was, begon hij aan zijn eerste onderdeel: de squat. Een van de pogingen werd afgekeurd, maar de derde zat er perfect op, goed voor een nieuw wereldrecord.

Bij het bankdrukken liep het minder soepel, maar bij de deadlift - zijn sterkste onderdeel - maakte hij alles ruimschoots goed. "Hij begon met 80 kilo, toen 95 kilo en daarna 110 kilo. Ze gingen helemaal uit hun dak daar. Het was zo geweldig", blikt Monique terug.

Records ruimschoots verbroken

De cijfers spreken voor zich: het oude wereldrecord squaten in deze klasse stond op 70 kilo, Frans zette dat op 85. Het deadliftrecord stond op 90 kilo; hij tilde 110. Beide records in de master 5-klasse zijn nu in handen van een Nederlander.

Volgens Monique is hij nog lang niet klaar en wil hij verder knokken voor nieuwe doelen. "Hoe mooi is het om op deze leeftijd dit als doel te hebben en dat het dan ook nog lukt?"