Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlandse Frans (86) verbreekt twee wereldrecords bij WK Powerliften in Seoul

Sporters

Vandaag, 22:02 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In Zuid-Korea heeft de 86-jarige Frans van Beers een ongelooflijk knappe prestatie geleverd. De powerlifter uit Boxtel verbrak op het WK in het Zuid-Koreaanse Seoul maar liefst twee wereldrecords in zijn leeftijdsklasse. Zijn vrouw Monique volgde alles thuis en vertelt hoe de spanning door de woonkamer gierde. "Hij heeft Nederland echt goed op de kaart gezet", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Frans kwam uit in de mastercategorie voor lifters tussen de 80 en 89 jaar. Terwijl het in Nederland vanwege het tijdsverschil nog vroeg was, begon hij aan zijn eerste onderdeel: de squat. Een van de pogingen werd afgekeurd, maar de derde zat er perfect op, goed voor een nieuw wereldrecord.

Bij het bankdrukken liep het minder soepel, maar bij de deadlift - zijn sterkste onderdeel - maakte hij alles ruimschoots goed. "Hij begon met 80 kilo, toen 95 kilo en daarna 110 kilo. Ze gingen helemaal uit hun dak daar. Het was zo geweldig", blikt Monique terug.

Records ruimschoots verbroken

De cijfers spreken voor zich: het oude wereldrecord squaten in deze klasse stond op 70 kilo, Frans zette dat op 85. Het deadliftrecord stond op 90 kilo; hij tilde 110. Beide records in de master 5-klasse zijn nu in handen van een Nederlander.

Volgens Monique is hij nog lang niet klaar en wil hij verder knokken voor nieuwe doelen. "Hoe mooi is het om op deze leeftijd dit als doel te hebben en dat het dan ook nog lukt?"

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.