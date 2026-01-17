Volg Hart van Nederland
Goed nieuws voor zieke Johan (60): 'Door nieuw huis heb ik m'n vrijheid terug'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:12 - Update: 1 uur geleden

Goed nieuws voor Wilma en haar zieke man Johan de Nooij (60). Het stel moest hun droomleven in Frankrijk achterlaten nadat Johan te horen kreeg dat hij aan de ziekte ALS lijdt. Ze belandden noodgedwongen bij hun jongste zoon in huis in Dronten. Het vinden van een geschikte mindervalidewoning leek een speld in een hooiberg, maar zaterdag konden ze dan tóch de verhuisdozen uitpakken.

Wilma en Johan waren begin december te zien in een uitzending van Hart van Nederland. Een kijker nam daarna contact met het stel op en stelde een woning beschikbaar, zelfs in Dronten. Woensdag kregen ze de sleutels, vrijdag zijn wat klusjes gedaan en zaterdag ging het stel echt over.

Frans huis

In 2021 verhuisden Wilma en Johan naar Frankrijk om daar hun droom achterna te gaan: het runnen van een eigen B&B. Johan kreeg gezondheidsklachten en later bleek dat hij lijdt aan ALS. Het stel gaf alles op en keerde terug naar Nederland. Sinds augustus 2025 leefden ze bij hun jongste zoon in Dronten, in een woning die niet geschikt was voor iemand met ALS.

"Ik hoef in het nieuwe huis de trap niet meer op, het toilet is aangepast en de slaapkamer is nu op de begaande grond. Dat geeft me een stukje vrijheid terug", aldus Johan. "Net voor de kerst kregen we te horen dat er een huis vrijkwam. Het was een cadeau onder de kerstboom."

Op bovenstaande video zie je hoe gelukkig het stel is nu ze zijn verhuisd.

Door Redactie Hart van Nederland

