Nieuw eerbetoon aan verdronken Sonny (5) en Alison (6) in Almere

Waarom zou je een monument ter nagedachtenis aan twee verdronken jongens bekladden met Ajax-leuzen? Die vraag zal bij veel inwoners van Almere door het hoofd hebben gespookt begin september, toen precies zoiets gebeurde bij een muurschildering die gemaakt was voor de in 2005 omgekomen Sonny (5) en Alison (6). Gelukkig kunnen ze het voorval nu weer achter zich laten, want dankzij een inzameling en een betrokken kunstenaar is er weer een nieuw eerbetoon aan de veel te vroeg overleden jongens.

Zondag is het kunstwerk onthuld, uiteraard met de families van de jongens erbij. De zus van Sonny, Kim voert het woord. Dat er een nieuw kunstwerk heeft moeten komen is op zich niet het probleem, maar van de vernieling snapt ze helemaal niks. "Dat was heel pijnlijk. Heel confronterend om dat op die manier te zien, die bekladde gezichtjes."

Leven zonder Sonny

Kim wil vooral weer vooruit kijken, de toekomst in. En dat doet ze natuurlijk het liefste met de mensen die veel om haar overleden broertje geven. "Het is een prachtig kunstwerk geworden. Dit is belangrijk voor ons als nabestaanden, voor de buurt en voor de stad. Het maakt veel los."

Dat de onthulling nu op 19 oktober is, maakt het extra speciaal. Het is namelijk precies een jaar geleden dat de vader van Sonny en Kim is overleden. Hun moeder overleed al tien jaar geleden. "Dit is het eerste jaar herdenken zonder ouders. We gaan door naar iets nieuws, zoiets moois. Het is wel pijnlijk dat ik het leven niet met Sonny kan delen. Maar nu wel met heel Almere."