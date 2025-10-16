Terug

Modeontwerper Leron verwerkte as van oma en eigen bloed in bijzondere cape

Vandaag, 21:51

Halloween-achtig of juist een eerbetoon? Voor modeontwerper Leron Leonardus Bekker uit Arnhem is het duidelijk: het is een eerbetoon. Hij verwerkte de as van zijn overleden oma in een cape, samen met druppels van zijn eigen bloed. Die bijzondere creatie leverde hem de Dutch Lion Award op.

Nee, er zitten geen echte stukjes as of druppels bloed in de cape, maar foto’s ervan. In de as zag Leron felle kleuren, die hij besloot te verwerken in zijn afstudeercollectie. Dat was soms moeilijk: "Je hebt wel een stukje van je oma voor je liggen", zegt hij. Maar het grotere doel woog voor hem zwaarder.

Vrouwelijkheid

"Mijn oma was mijn muze, mijn inspiratiebron", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Zij is de reden dat ik de mode in ben gestapt, dus ik wilde een eerbetoon aan haar maken."

Helaas heeft zijn oma het zelf nooit kunnen zien. Ze overleed in het eerste jaar van zijn opleiding. De collectie die op haar is geïnspireerd, staat vooral voor haar vrouwelijkheid. "Ze droeg hakken, een bontjas en gouden ringen. Als ze binnenkwam, was ze echt een verschijning."

Door Jamie van Velzen

