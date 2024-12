Feestdagen begonnen voor Merenwijk: Leidse buurt-kerstboom mag toch blijven staan

Voor de bewoners van de Leidse Merenwijk zijn de feestdagen nu daadwerkelijk begonnen. Opgelucht halen ze adem omdat de kerstboom die ze met z'n allen hebben gekocht om het speelpleintje op de Cyperzegge op te vrolijken, mag blijven staan.

De verbouwereerde buurt benaderde vorige week Hart van Nederland dat de gemeente Leiden van plan was om hun buurtkerstboom te verwijderen. De reden? Die kregen de buurtbewoners niet. Alleen dat "er na klachten van één bewoner van hogerhand was besloten dat de boom weg moest."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Na een reportage in onze uitzending van afgelopen vrijdag, die bovenaan dit artikel te zien is, roerde de gemeente zich ineens en kwam de burgemeester langs met de mededeling dat er een intern overleg zou komen over de mogelijkheden om de boom te kunnen gedogen. Dinsdag zou de plaatselijke partij Sleutelstad vragen gaan stellen aan het college, met steun van andere partijen waaronder CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks.

Hij mag blijven

Maar zover kwam het niet. 'Klokkenluider' Michael Timmers meldt ons verheugd: "Vandaag heeft de burgemeester ons laten weten dat de boom mag blijven staan. En dat de gemeente gaat meedenken hoe dit soort initiatieven samen handen en voeten te kunnen geven in de toekomst."