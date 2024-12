FC Utrecht verrast ernstig zieke Lenie (66) en kleinzoon Timo (10)

De 66-jarige Lenie uit Utrecht is ernstig ziek. Ze heeft longkanker en weet niet hoe lang ze nog te leven heeft. Het zorgt voor veel onzekerheid, maar ook vastberadenheid om alles uit het leven te halen. Vorige maand ging ze met haar kleinzoon Timo (10) nog naar een wedstrijd van FC Utrecht, waar hij groot fan van is. Toen de voetbalclub hoorde van de situatie van Lenie, bedacht het team iets om de twee in de watten te leggen.

Lenie kreeg een paar maanden geleden te horen dat ze longkanker heeft. Het leek weg, maar het is weer terug. Ze is ongeneeslijk ziek en het is niet zeker hoe lang ze nog te leven heeft. "Het is nu onder controle, de bestralingen zijn aangeslagen, maar vind het belangrijk om leuke dingen met mijn kleinzoon te doen."

Droom

Reden voor FC Utrecht, die Lenie een "echte, rauwe Utregse met haar hart op de tong" noemt, om haar en haar kleinzoon dinsdag in de watten te leggen. Het begon al bij Lenie thuis, waar zij en Timo werden opgehaald door de spelersbus. Die bracht hen naar de club, een droom die uitkwam voor Timo. Daar werden ze groots onthaald om vervolgens aan te schuiven aan het kerstdiner.

Het was een avond om nooit meer te vergeten, zoals op bovenstaande video is te zien.

FC Utrecht ontving Lenie vorig jaar al op het jaarlijks kerstdiner voor eenzame ouderen. Ze werd vorig jaar door de plaatselijke winkelier meegenomen naar het diner omdat ze zo veel vrijwilligerswerk doet. Dit jaar belde de winkelier weer op: "Ik wil haar nog één keer meenemen. Zeker omdat het misschien wel de laatste keer is."