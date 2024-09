De Fiat Panda Club is alles voor Marisca, maar wie neemt de leiding over nu ze ziek is?

Sommige mensen houden van een voetbalclub, anderen zijn superfan van Taylor Swift en Marisca Hagedoorn uit Ommen is stapelverliefd op de Fiat Panda. Ze is niet de enige, want Marisca is voorzitter van de Fiat Panda Club: een fanclub vol met Pandafans. De club is haar hele leven, maar die dreigt binnenkort te verdwijnen.

"De Fiat Panda is mijn alles", vertelt Marisca aan Hart van Nederland. "Ik heb kanker en ben uitbehandeld, maar ik blijf doorgaan met de club zolang het kan. De meetings geven me zo'n goed gevoel, zelfs als ik daarna dagen doodziek ben". Ze plant zelfs haar chemokuren om de clubactiviteiten heen.

Hoe belangrijk hun voorzitter voor de club is, bevestigen alle leden. "We noemen haar altijd Mama Panda. Dat zegt heel veel", zegt iemand. "Ze regelt alles. Echt alles. Ze staat voor iedereen klaar. Je hoeft maar een kik te geven en dan is ze er voor je", vertelt iemand anders.

Ook bij haar leden heerst dus de vraag: wie kan iemand die zoveel geeft voor de club vervangen als Marisca er niet meer is?

Koekblik

Wat Marisca zo mooi vindt aan de Fiat Panda? "Gewoon dat koekblik", lacht ze. "De vorm. Iedereen scheldt erop. Hoe meer ze schelden, hoe mooier ik het vind." Maar het is niet alleen de auto waarom de club zo belangrijk voor haar is.

"Als ik met de Pandafamilie op pad ga, ben ik even niet ziek. Dit is mijn allermooiste plekje. Dit geeft me vrijheid." Het is moeilijk voor haar om over de club te praten nu ze weet dat de club misschien ophoudt te bestaan als ze te ziek wordt om het te runnen. "Dat kan niet. Dat mag niet."

"Mensen hebben niet in de gaten hoeveel plezier en kracht je uit zo'n club haalt."

Geen opvolging

Met zoveel trouwe leden, zou je denken dat er wel een opvolger voor Marisca klaarstaat. Maar ondanks meerdere oproepen heeft nog niemand zich gemeld om haar taken over te nemen. Toch denkt haar zoon dat het wel goed komt. "Daar gaan we voor zorgen", zegt hij.

Ondertussen wordt het steeds emotioneler voor Marisca om bij de club te zijn. "Elke meeting is emotioneel, want misschien is het wel de laatste keer dat ik erbij ben. Dat idee raakt me. Het is zo waardevol voor me. Ik hoop echt dat de club blijft bestaan."