Ex-verslaafde Patricia gaat iedere dag op pad om daklozen te helpen

Elke dag klimt Patricia van Willigen uit Hoorn op haar bakfiets, vol met kannen koffie, gesmeerde broodjes, fruit en koekjes. Ze brengt die naar daklozen in haar buurt. Alles om de mensen een lach op hun gezicht te bezorgen.

Al een jaar of 8 brengt Patricia dagelijks spullen en eten naaar de mensen op straat. "Eerst met een gewone fiets ging ik af en toe langs bij de mensen, toen met kleding. Toen heb ik een bakfiets van mijn moeder gekregen en ben ik overgestapt op eten en drinken. Ik kwam er ook achter dat er genoeg kleding was en er meer behoefte is aan eten en drinken", legt ze uit.

Patricia weet maar al te goed hoe het is om in een dal te zitten, want ze heeft zelf ooit een zware verslaving gehad. Ze heeft deze donkere periode achter haar gelaten en zet zich nu in om anderen te helpen. "Vroeger heb ik zelf zwaar gedronken en drink nog steeds een biertje. Ik drink nu in plaats van dat ik zuip. Toen ben ik erachter gekomen dat ik wilde dienen, dit is mijn manier", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Ik begrijp de mensen om me heen en ben zo ook gaan helen. Patricia

Of iemand nou dakloos is, eenzaam of zomaar een praatje wil maken, bij Patricia kan iedereen aankloppen voor wat hulp. "Ik begrijp de mensen om me heen en ben zo ook gaan helen, je krijgt er ook veel inzichten van. Iedereen is bij mij welkom."