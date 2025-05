Emilka (33) sterft bij reddingspoging van eigen kindje: 'Afschuwelijk, ze was zo jong'

Nog maar 33 jaar oud was Emilka toen ze op Bevrijdingsdag op tragische wijze om het leven kwam. Ze probeerde haar zoontje - van nog maar 3 jaar oud - te redden en raakte daarbij te water. Gevolg: ze kreeg direct een hartstilstand. Op nota bene Moederdag was de uitvaart van de Poolse vrouw, die nog niet zo lang in ons land woonde, maar bekendstond als gedreven en perfect geïntegreerd. Of beter nog: "Ze was een parel."

Die laatste uitspraak is er een van Marlies Pfann van het Internationaal Vrouwencentrum in Den Helder. Emilka was namelijk een graag geziene vrijwilligster bij de organisatie, vaak te vinden achter de balie. "Ze was altijd aanwezig, volgde alle cursussen. Deed ook de moeilijkste cursussen, die zelfs voor ons moeilijk zijn", vertelt Pfann.

Zij en de andere vrouwen zijn nog altijd niet van de schrik bekomen. "Het is afschuwelijk. Zo jong... nog maar 33. Het was zo'n lieve, waardevolle dame."

Toekomst weg?

Na de zomervakantie zou Emilka, die een man en twee zoontjes van 3 en 8 achterlaat, begeleiding krijgen om weer aan de slag te gaan als apothekersassistente. Iets dat ze ook al deed in haar land van herkomst. "Voor haar en haar gezin lag er een mooie toekomst. Maar die is nu weg", zegt Pfann met hoorbaar verdriet in haar stem. "Ze was echt een parel. Was iedereen maar zo."

Hoewel de uitvaart van sobere aard was, is er alsnog een kleinschalige crowdfunding opgezet om de kosten van zo'n 3500 euro te dekken. In totaal wil men 5000 euro ophalen, om de familie nog een mooi aandenken aan hun moeder en vrouw te kunnen schenken. Op moment van schrijven is het streefbedrag al bijna gehaald.