Emotioneel eerbetoon: overleden Eva (26) krijgt herinneringsplaat in Tilburg

Op het Tilburgse Stadhuisplein is zondag een bijzondere herinneringsplaat onthuld ter ere van Eva Hermans-Kroot (1998–2024). De datum was niet zomaar gekozen: het was Eva’s geboortedag. Familie, vrienden en de Tilburgse burgemeester Theo Weterings kwamen samen om stil te staan bij haar korte maar indrukwekkende leven.

Het overlijden van Eva werd ook besproken aan de Shownieuws-tafel. Dat zie je in de bovenstaande video.

Eva werd geboren en groeide op in Tilburg. Ze werd landelijk bekend door haar openhartige verhalen over haar strijd met ongeneeslijke longkanker. Via haar populaire Instagram-account @longeneeslijk, het televisieprogramma Over Mijn Lijk en de radioshow Mattie en Marieke gaf ze een stem aan jonge mensen met een levensbedreigende ziekte. Haar humor, eerlijkheid en kracht maakten diepe indruk.

Na de onthulling van de plaat gebeurde er iets opmerkelijks: er fladderde een vlinder rond, precies zoals Eva zo mooi vond. Het dier bleef even hangen, alsof het mee wilde herdenken.

Tijdelijke plek

De gedenkplaat is voorlopig geplaatst op een bankje bij de fontein voor het Stadhuis. Maar er is al een nieuwe, blijvende plek in zicht. Zodra de vernieuwde Koningswei klaar is, verhuist de plaat naar die locatie. Dat is een symbolische keuze: het was een plek waar Eva zelf graag kwam.