Over mijn lijk-deelnemer Eva (26) overleden: 'Het leven was zo leuk'

De 26-jarige Eva Hermans-Kroot, bekend van het BNNVARA-programma Over mijn lijk, is overleden. Op haar Instagram werd zaterdagavond een afscheidsbericht gedeeld. “Als je dit leest, betekent het dat ik er niet meer ben." Sinds ze in het voorjaar van 2021 de diagnose longkanker stadium 4 kreeg, hield ze een blog en een Instagrampagina bij met de naam 'Longeneelijk'.

Vrijdag deelde ze nog haar laatst zelf geschreven bericht waarin ze afscheid nam van haar volgers.

Eva overleed zaterdag in het bijzijn van haar dierbaren. In het bericht noemt ze haar overlijden veel te vroeg. "Het leven was zo leuk,” schreef ze. Eva benadrukte dat ze de strijd tegen kanker niet verloren heeft. “Deze strijd heb ik keihard gestreden. Kanker kent geen winnaars of verliezers,” luidt haar boodschap.

In haar afscheidsbericht liet Eva een belangrijke boodschap achter voor haar volgers: “Plan niet heel je toekomst, leef je leven nu. Kijk wat het leven je brengt.” Schrijven was voor haar een grote steun. Ze was dankbaar dat haar blog veel mensen raakte. “Ik had nooit gedacht dat ik zoveel kon betekenen door gewoon van me af te schrijven,” schreef ze.

Laatste advies

Eva wordt in besloten kring gecremeerd. Ze sloot haar bericht af met liefdevolle woorden: “Ik wil zeggen: ik hou van het leven en zal er altijd toch een beetje bij blijven.”