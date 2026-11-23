Na een lange zoektocht heeft de Efteling-collectie van Theo Schelle (76) uit Geffen een nieuw thuis. De 35 zelfgemaakte kastelen en huisjes werden maandag verhuisd naar indoorspeeltuin Kabonk in Breda. Daar krijgen de miniaturen een speciale plek in een vitrinekast, zodat kinderen de collectie straks kunnen bewonderen.

Maandag had Theo gemengde gevoelens toen zijn miniaturen moesten verhuizen. "Het is een dubbel. Toch ben ik heel blij dat ze een vaste plaats krijgen bij Kabonk. Ze zijn zo enthousiast. Dat enthousiasme is wel overgeslagen, denk ik."

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Emotionele dag

Het is dan ook begrijpelijk dat het een emotionele dag voor hem was. Het gaat namelijk om zijn levenswerk. "Het is een hele stap om na ruim 25 jaar de collectie over te dragen", vertelt Theo. "Het is mijn levenswerk. Alles wat ik kon nabouwen van de Efteling, heb ik nagebouwd. Het gaat om 26 jaar aan werk. Ik heb er heel veel plezier aangehad."

Drie jaar lang probeerde Theo een nieuw thuis te vinden voor zijn Efteling-miniaturen.