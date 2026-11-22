Dilan (21) heeft een zwaar jaar achter de rug. Hij belandde afgelopen zomer ernstig ziek in het ziekenhuis, waar hij werd behandeld voor kanker. In deze onzekere periode had hij één bijzondere wens: een sinterklaasliedje schrijven samen met Gideon van het sinterklaasduo Tygo & Coco. En zondag kwam dan eindelijk zijn droom uit: Dilan stond dit weekend op het podium met zijn zelfgemaakte lied samen met Tygo & Coco.

Dilan is al jaren fan van het sinterklaasduo. Gideon kent de 21-jarige jongen dan ook al een tijdje. Daarom hoefde hij ook niet lang na te denken toen hij de vraag kreeg om met Dilan een nummer te maken. Samen maakten ze een eigen lied en namen ze zelfs een videoclip op. Dit was niet alleen voor Dilan een bijzondere periode, maar ook voor Gideon was het project een van de mooiste momenten van het jaar.

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Intensief jaar

Volgens Saskia ter Horst, moeder van Dilan, hebben ze een intensieve periode achter de rug: "Het gaat nu naar omstandigheden goed met Dilan. Het was een heel intensief jaar voor het gezin. Begin december komt er een scan om te kijken hoe het nu met de kanker staat in zijn lichaam. Een paar weken geleden had Dilan nog een operatie. Het herstel was intensief. Het was dus nog maar even zien of hij bij de voorstellingen kon zijn. Gelukkig kon dat!"