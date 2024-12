Dikke knuffels en tranen bij thuiskomst bemanning Zr.Ms. Holland, net op tijd voor kerst

Het was vrijdag een bijzonder weerzien in Den Helder. Een patrouillevaartuig keerde na vier maanden terug uit het Caribisch gebied, waar de bemanning hard heeft gewerkt. Na een zware periode konden ze hun familie en vrienden eindelijk weer in de armen sluiten, net op tijd om samen kerst te vieren.

"Het is onwerkelijk. Het is het juiste moment: kerst", zegt commandant Bas Snijdelaar tegen Hart van Nederland. Een van de bemanningsleden voegt daaraan toe: "De laatste weken lijkt de tijd stil te staan, maar we zijn er weer."

Succesvolle missie

De bemanning van het patrouilleschip Zr.Ms. Holland heeft zich maandenlang ingezet om onder meer drugstransporten te onderscheppen. De missie was succesvol: bijna 9.000 kilo drugs werd in beslag genomen. "Het Caribisch gebied is een belangrijke doorvoerroute voor drugs naar Europa en Noord-Amerika. Wij willen die smokkelroutes in kaart brengen en tegengaan," legt Snijdelaar uit.

Als een schip met drugs in het vizier komt, worden twee snelle rubberboten met mariniers en vlootpersoneel ingezet. "Zij doen de laatste handelingen om het schip te stoppen en de drugs in beslag te nemen," aldus Snijdelaar.

Terug

De bemanning heeft vier maanden lang intensief samengewerkt. "In het begin moet je wel je plekje vinden. Maar na vier maanden voelt het bijna als familie. Je weet bijna alles van elkaar," zegt Snijdelaar. "Maar het is heerlijk om terug te zijn. Naar dit moment keek de hele bemanning uit."