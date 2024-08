Tranen van vreugde op de kade: marineschip Karel Doorman is weer thuis

De bemanningsleden van marineschip Zr.Ms. Karel Doorman waren ruim vier maanden van huis maar mogen vandaag eindelijk weer terugkeren bij hun familie of geliefde. Met een bemanning van meer dan 250 personen zorgde het schip de afgelopen maanden voor logistieke ondersteuning en medische capaciteit in de Rode Zee en Golf van Aden.

Aan wal staan de zussen, schoonmoeders en verloofden al klaar om een eerste glimp van hun favoriete bemanningslid op te vangen. De vreugde is groot als ze van het schip af komen.

"Het was een mooie ervaring, maar het is fijn om weer thuis te zijn", zegt een marinier met een kind op zijn arm. Een collega laat weten al gauw weer het ruime sop te kiezen: "We gaan naar de Seychellen, op huwelijksreis".