Henk van Ooijen heeft al ruim twintig jaar diabetes en zijn gezondheid gaat steeds verder achteruit. Volgens zijn artsen zou een slimme glucosesensor hem kunnen helpen, maar die krijgt Henk niet vergoed. Hij is niet de enige. Wie als kind gediagnosticeerd wordt, krijgt de sensor vaak de rest van zijn leven gebruiken, maar wie als volwassene de diagnose krijgt valt buiten de boot. Samen met zijn dochter is hij een petitie gestart om daar verandering in te brengen.

Henk kampt met verschillende complicaties als gevolg van zijn ziekte. Zo gaan zijn ogen achteruit en werkt zijn lever steeds minder goed. Het voortdurend in de gaten houden van zijn bloedsuikerspiegel is een belangrijk onderdeel van zijn dagelijks leven.

Zelfde ziekte, andere vergoeding

Een slimme glucosesensor wordt gekoppeld aan de insulinepomp, waardoor de hoeveelheid insuline die een patiënt krijgt automatisch wordt aangepast. Dat kan helpen om de bloedsuikerspiegel stabieler te houden.

Denise kan moeilijk verkroppen dat haar vader deze technologie niet vergoed krijgt. Daarom zijn ze de petitie 'Ja voor vergoeding. Diabetes wacht niet' gestart. Binnen vier dagen werd die al meer dan 12.000 keer ondertekend.

Wie neemt de verantwoordelijkheid?

Volgens Denise wijzen zorgverzekeraars en het Zorginstituut naar elkaar, terwijl minister Hermans van Volksgezondheid eerder in antwoorden op Kamervragen heeft aangegeven geen rol voor zichzelf te zien.